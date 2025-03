Secoloditalia.it - Modello Meloni: Merz ha un “piano segreto” per respingere i migranti dalla Germania

Il leader della Cdu e cancelliere in pectore della, Friedrich, ha un ‘’ per l’immigrazione e sta già lavorando con altri paesi europei per la sua attuazione. Lo riporta il quotidiano Bild, spiegando che, in base a questa disposizione, idovrebbero essere respinti già alle frontiere esterne della, e ciò “in coordinamento” con i paesi confinanti.Secondo le informazioni fornite dal tabloid tedesco, sarebbero già in corso colloqui segreti con Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera e Francia. Anche l’Spd, futuro partner di governo di Cdu-Csu, sarebbe a favore del, poiché ha posto come condizione che la svolta migratoria avvenga “in coordinamento con i nostri vicini europei”. A quanto pare, anche la ministra degli Interni Nancy Faeser (Spd), avrebbe negoziato con la sua collega austriaca su queste misure.