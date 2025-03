Moda cromatica | la psicologia del colore e il linguaggio degli abiti

Leggi su .com

Life&People.it “I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni”, con questa frase Pablo Picasso sembrava aver compreso, già decenni fa, che ilnon verbale influenza le scelte stilistiche. Nel mondo della, ladei colori è sempre stata una delle tecniche più utilizzate per influenzare i comportamenti d’acquisto. I consumatori, infatti, tendono a scegliere un determinato abito in base alle emozioni evocate dal suo. Se si decide di acquistare o indossare un vestito si stanno inconsciamente esprimendo le proprie intenzioni, il proprio modo di essere e di porsi. Spiegare il significato dei colori di un abito equivale, quindi, a parlare della persona che lo indossa, del suo inconscio, della sua personalità e della sua identità. Ma, anche se sembrerà strano, i primi ad analizzare queste correlazioni non sono stati i brand di