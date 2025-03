Screenworld.it - Mister No e la riscoperta di “Unchained Melody”

“Oh, my love, my darling, I’ve hungered for your touch.”La voce struggente dei Righteous Brothers, con, si intreccia con l’immagine di Jerry Drake, conosciuto universalmente comeNo. Una ballata nata nel 1955, scritta da Alex North e Hy Zaret per il film, ambientato in un carcere, e rapidamente divenuta simbolo di libertà e amore eterno. Nel corso degli anni, la canzone ha attraversato generazioni, reinterpretata e amata come la perfetta colonna sonora per amori struggenti e ribellioni interiori.No eraccontano entrambi storie di libertà, solitudine e ribellione, simboli di un’epoca capaci di attraversare decenni senza perdere il loro fascino nostalgico e ribelle.Fumetti e canzoni sotto la luna, che dopo tanti anni ritorno a far parlare di sé, come colonne sonore per tanti fan che da sempre aspettano un proseguo, un ritorno, un sequel; un racconto che sappia scavare nei ricordi degli anni ’50 o in un fumoso bar alla periferia di New York.