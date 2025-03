Mistermovie.it - Mister Movie | Wicked: For Good, il poster svela nuovi dettagli e accende l’attesa

Il mondo di "" sta per espandersi con ": For", il sequel che promette di superare il successo del primo capitolo. E tu, sei pronto a immergerti di nuovo in questo universo magico?Unche fa sognare: cosa ci rivela?Universal Pictures ha sorpreso tutti al CinemaCon,ndo unesclusivo di ": For". Ariana Grande e Cynthia Erivo, nei panni di Glinda ed Elphaba, sfoggianolook e costumi sbalorditivi. Ma non è tutto: Elphaba impugna una spada, uno che lascia presagire colpi di scena e battaglie epiche.https://twitter.com/HollywoodHandle/status/1905648014779113502CinemaCon: un'anteprima esclusiva o un'occasione per tutti?L'attesa per il trailer del film è alle stelle, e il CinemaCon potrebbe essere il palcoscenico perfetto perre nuove immagini.