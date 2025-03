Mistermovie.it - Mister Movie | Ultime Puntate di LOL 5: La Battaglia Finale della Risata Inizia!

Il sipario sta per calare sulla competizione più esilarante d'Italia! Dopo un'ondatale di risate incontrollate, LOL 5 si prepara a svelare il suo vincitore. L'attesa è febbrile per scoprire chi trionferà in questa sfida epica di auto-controllo comico.Quando escono ledi LOL 5?Prime Video ha svelato la data cruciale: il 3 aprile sarà il giorno del giudizio. Leduedi LOL 5 promettono un crescendo di gag e situazioni paradossali, con Angelo Pintus e Alessandro Siani pronti a sguinzagliare il loro arsenale di comicità.La formula rimane implacabile: dieci campioni dell'umorismo, un'arena di tentazioni esilaranti e un solo comandamento: non ridere! Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto e gli altri concorrenti sono pronti a tutto pur di evitare il temuto cartellino giallo.