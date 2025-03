Mistermovie.it - Mister Movie | Tom Hiddleston torna in Avengers: Doomsday, ma com’è possibile dopo Loki 2?

Leggi su Mistermovie.it

L'universo Marvel continua ad espandersi e le sorprese non smettono mai di arrivare. L'annuncio del cast per il tanto atteso "", si arricchisce giornogiorno di nuovi nomi altisonanti, tenendo i fan con il fiato sospeso. Tra le numerose conferme, una in particolare ha scatenato un vero e proprio terremoto: il ritorno di, interpretato dall'inimitabile Tom.Il Ritorno Inaspettato diin: Come è?Sulla carta, la presenza del villain più amato del MCU nel film crossover più ambizioso sembra una scelta ovvia. Tuttavia, per chi ha seguito attentamente le vicende del Dio dell'Inganno attraverso film e serie TV, il suo ritorno solleva interrogativi complessi.la sua tragica fine in ": Infinity War" e il suo ruolo cruciale nel finale della seconda stagione di "", che lo vede impegnato a proteggere il multiverso, come saràrivederlo in azione?Sono diverse le teorie che circolano tra i fan.