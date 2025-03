Mistermovie.it - Mister Movie | Thunderbolts, quanto Dura l’Ultima Avventura Marvel al Cinema?

L'attesa è palpabile per l'arrivo di, l'ultima faticatografica dell'universo(MCU). Dopo l'annuncio ufficiale al San Diego Comic-Con nel 2022, finalmente si svela lata approssimativa di questa nuovasupereroistica. Il film vedrà un gruppo eterogeneo di antieroi, già noti al pubblico per le loro precedenti apparizioni nel MCU, unire le forze contro Valentina Allegra de Fontaine, direttrice della CIA, impegnata a insabbiare loschi affari politici. Nel loro percorso, incroceranno unioso personaggio di nome Bob, la cui identità potrebbe celare più diappaia.ta e parallelismi con il MCULa runtime stimata disi aggira attorno alle 2 ore, unata in linea con le recenti produzionicome Ant-man and the Wasp: Quantumania, Thes e Captain America: Brave New World.