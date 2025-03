Mistermovie.it - Mister Movie | The Accountant 2 con Ben Affleck e Jon Bernthal ottiene ottime recensioni

Il sequel tanto atteso del thriller d'azione The, intitolato The2, sta per fare il suo debutto nelle sale cinematografiche. Diretto ancora una volta da Gavin O'Connor e scritto da Bill Dubuque, questo nuovo capitolo promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. L'uscita negli Stati Uniti, distribuita da Amazon MGM Studios e Metro-Goldwyn-Mayer, è fissata per il 25 aprile 2025.Positive in Anteprima per The2Il film ha avuto la sua anteprima mondiale all'attesissimo South by Southwest Festival l'8 marzo 2025, catturando immediatamente l'attenzione della critica. Le primesono state più che positive, con The2 che ha ottenuto un impressionante punteggio di freschezza dell'84% su Rotten Tomatoes, suggerendo un'accoglienza generalmente favorevole.