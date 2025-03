Mistermovie.it - Mister Movie | Scoppia la Bomba all’Isola dei Famosi: Simona Ventura Opinionista!

sbarca all'Isola deicomeunica! Alfonso Signorini conferma l'indiscrezione, promettendo scintille in Honduras. Ma le sorprese non finiscono qui.Ritorno al Top:Incendia l'Isola dei!Un vero terremoto sta per abbattersi sull'Isola dei, icona del reality, torna in veste di! La notizia, anticipata da tempo, è stata finalmente confermata da Alfonso Signorini, pronto a far tremare la palapa con i suoi commenti taglienti. Ma l'Isola è ancora alla ricerca del naufrago perfetto, un "bello" che sappia infiammare il pubblico come Luca Vetrone. I casting sono aperti e la competizione è feroce! E mentre i concorrenti vip tremano, Belve di Francesca Fagnani è pronto a sferrare i suoi attacchi!