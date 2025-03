Mistermovie.it - Mister Movie | Rachel Zegler e Gal Gadot nel Mirino del Marvel Cinematic Universe?

Nonostante le recenti vicissitudini legate al live action di Biancaneve,e Galcontinuano a catalizzare l'attenzione dell'industria cinematografica. Il tiepido successo al botteghino del film, accompagnato da una pioggia di critiche, non sembra aver intaccato il loro appeal, tanto da far circolare voci su un possibile approdo nel(MCU).Rumors e Speculazioni sue Gal: Un Futuroper le Due Attrici?Indiscrezioni provenienti da addetti ai lavori suggeriscono che iStudios stiano valutando seriamente l'ingaggio di entrambe le attrici per ruoli di rilievo. Questa notizia ha immediatamente infiammato l'entusiasmo dei fan, memori delle loro precedenti esperienze nel mondo dei cinecomic.Le dinamiche complesse che spesso si instaurano sul set e le conseguenti speculazioni mediatiche non hanno scalfito la considerazione che iStudios sembrano nutrire nei confronti di entrambe le attrici.