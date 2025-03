Mistermovie.it - Mister Movie | Questo Episodio di Black Mirror ha ispirato la Serie tv Scissione

Ladi successo "" su Apple TV+ attinge a piene mani da un vasto panorama di opere che l'hanno preceduta. Tra i riferimenti più evidenti per Dan Erickson, creatore dello show, e Ben Stiller, produttore esecutivo, spiccano "Lost" e la celebre antologia "The Twilight Zone". Ma è unspecifico di un'altraantologica, "", ad aver fornito a Erickson l'idea embrionale per "".L'Bianco Natale (White Christmas) di: Un'Influenza ChiaveL'in questione è "White Christmas," uno speciale di "" trasmesso su Channel 4 e successivamente approdato su Netflix. Erickson ha dichiarato in un'intervista del 2022 al New York Times che la visione di "White Christmas," nel 2014, lo aveva profondamente turbato, ispirandogli alcuni concetti chiave di "