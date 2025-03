Mistermovie.it - Mister Movie | Paradise 2 ufficializza l’inizio delle riprese con una foto backstage

Immagina: un thriller politico che ti tiene incollato allo schermo, uno che si infittisce ad ogni episodio, e un cast stellare che ti fa dubitare di chiunque. Ecco, questo è "Paradise". E la buona notizia è che ledella seconda stagione sono ufficialmente iniziate!Dan Fogelman, il genio dietro "This Is Us", ha condiviso su X (l'ex Twitter) un'immagine del ciak, confermando il ritorno di Glenn Ficarra e John Requa alla regia, e di Yasu Tanida alla direzione dellagrafia. Un team che ha già dimostrato di saperci far emozionare."Paradise 2": un fulmine a ciel sereno (e una data da segnare)"Paradise" ha debuttato all'inizio di quest'anno, e la seconda stagione è già in fase di produzione. Un ritmo incredibile, soprattutto se pensi ai tempi biblici di altre serie tv.