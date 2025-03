Mister Movie | Megan Fox | È Nata la Quarta Figlia! Gioia e Novità per la Star di Hollywood

Leggi su Mistermovie.it

La celebre attriceFox, indimenticabile per le sue interpretazioni in film di successo come “Transformers” e “Jennifer’s Body”, sta vivendo un momento di grande. Insieme al compagno, il rapper Machine Gun Kelly, noto anche per la sua amicizia con artisti italiani, ha accolto la nascita della sua. Un evento che segna un nuovo capitolo nella vita di questa icona del cinema, già madre di tre figli nati da una precedente relazione. Un Annuncio InaspettatoLa gravidanza diFox era stata annunciata in modo decisamente originale sui social media. Abbandonando le tradizionali immagini che immortalano la dolce attesa, l'attrice aveva optato per una foto particolare, ricoperta di pece, manifestando ancora una volta il suo spirito libero e la sua anima rock. Precedentemente all'annuncio, aveva anche effettuato una pulizia radicale del suo profilo social, quasi a voler cancellare il passato.