Mister Movie | Jonathan Majors scelto come protagonista nel film d’azione True Threat

L'attore, noto per i suoi ruoli in produzioni Marvel, si prepara a guidare il cast di "", und'azione diretto da Gerard McMurray. La pellicola, prodotta da CAT5, vedrànei panni di Vernon, un operativo delle Forze Speciali in cerca di vendetta dopo l'omicidio del figlio adolescente. "": un'Esplosione di AzioneLa trama ruota attorno alla determinazione didi infiltrarsi in "The Carter", un imponente complesso edilizio di 20 piani che funge da roccaforte per una gang di Harlem chiamata The Apollo Kids. La sua missione lo porterà a combattere fino all'ultimo piano per affrontare il capo della gang, Shallow, un tempo suo mentore. Oltre alla regia, McMurray ha curato anche la sceneggiatura in collaborazione con Hodge K. Johnson.