Mister Movie | Il Remake live-action di Bambi è vero? Ecco cos’ha detto il regista

Ildi, annunciato dalla Disney nel 2020, ha recentemente suscitato domande dopo che Sarah Polley, inizialmente indicata come possibile, ha chiarito la sua posizione. Vincitrice dell’Oscar per Women Talking, Polley ha smentito le voci sulla sua presunta adesione al progetto, affermando di non aver mai firmato ufficialmente per dirigere il film.Sarah Polley chiarisce la sua posizione suldiIn un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Polley ha spiegato di aver avuto solo alcune conversazioni preliminari con la Disney riguardo aldi, ma senza mai impegnarsi formalmente. Laha sottolineato che le notizie sulla sua presunta uscita dal progetto sono state amplificate da internet e che la sua decisione di non proseguire era legata alla volontà di concentrarsi su altri lavori.