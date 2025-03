Mistermovie.it - Mister Movie | Hunger Games: “Sunrise on the Reaping” infiamma le librerie!

Il nuovo capitolo della saga di, "on the", sta conquistando il mondo editoriale con vendite record. Il quinto romanzo della serie, un prequel che esplora i 50°e la vittoria di Haymitch Abernathy, ha superato ogni aspettativa, segnando un ritorno in grande stile per il franchise creato da Suzanne Collins. L'entusiasmo per il libro si riflette anche nell'attesa per l'adattamento cinematografico, previsto per il 2026, che potrebbe rilanciare la saga sul grande schermo. Un successo editoriale senza precedenti"on the" ha infranto ogni record di vendita, superando persino i precedenti successi della serie.Secondo i dati di The Hollywood Reporter, il romanzo ha venduto ben 1,5 milioni di copie nella sua prima settimana, considerando le vendite in lingua inglese tra libri cartacei, ebook e audiolibri negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda.