Mister Movie | Grande Fratello 2025 | Pronostici e Ultime Votazioni Prima della Finale

L'attesa cresce per ladiciottesima edizione del, condotta da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e con Rebecca Staffelli come inviata dal web. Il pubblico è in fermento per scoprire chi, tra Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, si aggiudicherà il prestigioso montepremi in palio. L'esito è interamente nelle mani dei telespettatori, pronti a esprimere il proprio voto.Chi Trionferà al Reality Show?Mentre iimpazzano, molti si chiedono se sarà Helena Prestes a conquistare la vittoria. L'incertezza regna sovrana, alimentando la suspense che precede l'annuncio ufficiale del vincitore. Alfonso Signorini svelerà il verdetto durante la diretta, il 31 marzo, inserata su Canale 5.