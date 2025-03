Mister Movie | GF Vip | Javier Martinez rivela il suo legame con Helena Prestes

Leggi su Mistermovie.it

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip,, continua a tenere banco sui social media, focalizzando l'attenzione del pubblico sulle sue dichiarazioni riguardanti la sua relazione con, attualmente finalista. L'argentino ha scelto Instagram per condividere i suoi pensieri e sentimenti dopo l'esperienza nel reality show, offrendo uno sguardo sulla sua vita post-programma e sul suo profondocon. Le parole diNel corso di una recente diretta Instagram, alla quale hanno partecipato anche ex compagni d'avventura come Federico Chimirri, Mattia Fumagalli e Tommaso Franchi,ha espresso con sincerità la sua nostalgia per, sottolineando il desiderio di vivere una relazione autentica lontano dai riflettori. Ha ribadito la sua ammirazione per la finalista, seguendo con interesse il suo percorso e auspicandone la vittoria nel programma condotto da Alfonso Signorini.