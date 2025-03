Mistermovie.it - Mister Movie | Franco126 Incanta Roma: Concerto Gratuito per “Futuri Possibili”

Leggi su Mistermovie.it

L'annuncio ha scatenato un'ondata di entusiasmo:, amato cantautoreno, ha sorpreso i suoi fan con una Palazzo Braschi per celebrare l'uscita del suo nuovo album, "". L'evento, in programma per stasera, ha registrato un sold-out immediato, testimoniando l'affetto e la grande attesa che circondano l'artista. Oggi, 28 marzo 2025, segna l'arrivo di "" su tutte le piattaforme digitali e nei negozi fisici, in formato vinile e CD, grazie alla collaborazione tra Bomba Dischi e Universal.presenta "": Un Album EcletticoQuesto nuovo lavoro discografico rappresenta un ritorno molto atteso per, a distanza di quattro anni dal suo ultimo progetto da solista. "" è un melting pot di influenze musicali che spaziano dal cantautorato a sonorità rap.