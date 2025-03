Mistermovie.it - Mister Movie | Eiza Gonzalez Sogna Evelyn Hugo: Natalie Portman Tifa per Lei!

La talentuosa attriceha espresso pubblicamente il suo vivo interesse per interpretare il ruolo dinell'attesissimo adattamento cinematografico del romanzo di Taylor Jenkins Reid, "I Sette Mariti di". La, nota per la sua versatilità e carisma, ha dichiarato di essere una grande fan del libro e di considererebbe un onore poter portare sullo schermo questo personaggio iconico. Il Sogno di un Ruolo IconicoL'attrice messicana, attualmente impegnata nella promozione del thriller horror "Ash", ha rivelato che persino, sua collega nel film "Fountain of Youth", l'ha incoraggiata a perseguire il ruolo. Un endorsement di tale portata non fa che accrescere le aspettative e l'entusiasmo dei fan del romanzo, che vedono inuna potenzialeperfetta.