Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco come Avere a soli 10 Euro il pacchetto Disney+, Netflix, Amazon Prime e DAZN

Leggi su Mistermovie.it

Torna l'offerta TIMVISION Family, un'opzione che unisce in un solo abbonamento le principali piattaforme di streaming a un prezzo imbattibile.Uncompleto con le migliori piattaforme streamingCon10al mese per 12 mesi, gli utenti possono accedere a Disney+, Netflix, Amazon Prime, DAZN Goal Pass e molto altro. Un'opportunità unica per chi ama film, serie TV e sport, il tutto incluso in un'unica soluzione senza costi aggiuntivi.Cosa include l'offerta TIMVISION FamilySottoscrivendo l'abbonamento esclusivo per i Clienti Rete Fissa TIM, gli utenti avranno accesso scontato ai seguenti servizi:TIMVISION (valore: 6,99€/mese)DAZN Goal Pass con tutta la Serie BKT e 30 top match di Serie A Enilive (valore: 19,99€/mese)Disney+ Standard con pubblicità (valore: 5,99€/mese)Infinity+ incluso fino al 30 settembre 2025 (valore: 7,99€/mese)Netflix Standard con pubblicità (valore: 6,99€/mese)Amazon Prime, con Prime Video, consegne veloci e molto altro (valore: 4,99€/mese)Quanto costa TIMVISION Family efunziona il pagamentoIl costo dell'abbonamento è di 120all'anno, suddiviso in 12 rate mensili da 10