Mister Movie | Data di Uscita Legend of Zelda il Film Live-Action nel 2027!

Il regno di Hyrule si prepara a sbarcare sul grande schermo! L'attesissimo adattamentodel leggendario franchise videoludicoofha finalmente unadiufficiale. Preparatevi, perché il 26 marzoSony Pictures e Nintendo vi catapulteranno in un'avventura epica come mai prima d'ora.al Cinema: UnaDa Segnare Sul Calendario!L'annuncio bomba, rilasciato tramite la nuova app Nintendo Today, ha scatenato l'entusiasmo dei fan in tutto il mondo. A quasi un anno e mezzo dall'annuncio iniziale, ecco la conferma che tutti aspettavano: il viaggio di Link e della Principessaprenderà vita in unche promette di essere un vero e proprio evento cinematografico.Shigeru Miyamoto, il geniale creatore di, aveva anticipato tempo fa la sua collaborazione con Avi Arad, un nome di peso a Hollywood.