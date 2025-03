Mistermovie.it - Mister Movie | Citadel: Il Prezzo Astronomico di Amazon per la Serie di Spionaggio

Leggi su Mistermovie.it

ha speso una cifra impressionante per, laditargata Prime Video. Secondo un recente rapporto, il costo complessivo della produzione, inclusi gli spin-off, ha raggiunto i 500 milioni di dollari. Una somma che collocatra lepiù costose mai realizzate.Creata da Josh Appelbaum, Bryan Oh e David Weil, con il supporto produttivo di Joe e Anthony Russo, lasegue le vicende di Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas), due spie che lottano contro l’organizzazione criminale Manticore mentre cercano di recuperare la loro memoria. Tuttavia, dietro le quinte, la produzione ha vissuto non pochi problemi: tagli di budget, divergenze creative e un'accoglienza tiepida da parte della critica. Nonostante ciò,ha confermato una seconda stagione e lanciato diversi spin-off internazionali.