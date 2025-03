Mistermovie.it - Mister Movie | Belve 2025 Data Inizio, Primo Ospiti svelati e Nuovo Spin-Off Crime!

Il celebre programma televisivo "", condotto dall'incalzante Francesca Fagnani, si prepara a incendiare nuovamente gli schermi di Rai2, portando con sé un'ondi interviste senza filtri e confessioni inaspettate. Le riprese delle prime puntate sono già state avviate, promettendo un'edizione ricca dieclettici e prospettive inedite. La vera novità è l'attesissimo-off, "", un'immersione nel lato oscuro della cronaca nera."e I primirivelatiIl ritorno di "" è fissato per il 22 aprile. I nomi dei primi tresono statie promettono scintille. Francesca Fagnani ha scelto personalità poliedriche e provocatorie, capaci di catturare l'attenzione del pubblico.Tra questi spicca una figura femminile che ha calcato il palcoscenico dello spettacolo in tutte le sue forme, spaziando dalla carriera di showgirl al cinema per adulti, fino a incursioni nel mondo della politica: Milly D'Abbraccio.