Mister Movie | Alan Ritchson rivela come vorrebbe la Trama di Reacher 4

Alan Ritchson rivela come vorrebbe la Trama di Reacher 4

La terza stagione disi è conclusa, ma la notizia del rinnovo per una quarta ha scatenato un'ondata di speculazioni. Quale romanzo cult sarà la prossima vittima dell'adattamento televisivo? Le voci impazzano, alimentate dalle dichiarazioni del protagonistae della co-star Maria Sten!zioni scottanti sul futuro di: anticipazioni e desideri.ha espresso il suo desiderio di vedere adattato "Vendetta a Ghiaccio" (Die Trying), il secondo romanzo della serie. Immaginaterapito a Chicago, legato a una presunta agente dell'FBI! Un intrigo mozzafiato che metterebbe a dura prova anche l'eroe più risoluto. Riuscirà il suo desiderio a diventare realtà? Le discussioni sono in corso, la battaglia è aperta.Manon è l'unico a sognare. Maria Sten, l'interprete di Frances Neagley, punta i riflettori su "Senza Fallire", un romanzo incentrato sul suo personaggio.