Mister Movie | A Man on the Inside 2 | Mary Steenburgen Affianca Ted Danson!

Ehi, appassionato di serie TV! Preparati perché Netflix sta per alzare l'asticella. "A Man on the" sta tornando per una seconda stagione e, credimi, non vorrai perdertela.A Man on the2:nella seconda stagioneDimentica la solita minestra riscaldata: qui si parla di innovazione e colpi di scena a raffica. La serie antologica sta per intraprendere un nuovo entusiasmante caso, e il mix di humour e suspense che ha reso la prima stagione un successo è pronto a tornare ancora più esplosivo. La cosa più interessante? L'aggiunta di una nuova attrice di spicco. !Scombussola l'Equazione: Cosa Aspettarsi?Immagina questo: Ted, nei panni dell'affascinante Charles, si ritrova catapultato dal tranquillo ambiente di una casa di riposo al vivace contesto di un'università.