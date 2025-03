Amica.it - Misandria: ovvero donne che odiano gli uomini? Facciamo chiarezza

In un mondo sempre più attento alle questioni di genere, alcuni termini emergono nel dibattito pubblico con più forza di altri., spesso contrapposta alla misoginia, è una di quelle parole che accende discussioni e polarizza opinioni. Ma cosa significa davvero? È un fenomeno reale o una reazione all’attenzione crescente verso le discriminazioni subite dalle? Comprendere questo termine significa immergersi in un’analisi che va oltre le definizioni superficiali e tocca temi più profondi come il linguaggio, la cultura e le dinamiche sociali.: significato e origine del termineIl terminederiva dal greco antico: misos (odio) e aner/andros (uomo, maschio).