Repubblica.it - “Mio marito è morto per il lavoro all’Ilva. Finalmente l’Europa condanna l’Italia”

Franca D’Errico è la vedova di Gianfranco Laterza, operaio di Taranto: aveva 58 anni quando morì per un tumore ai polmoni nel 2010. Per la Corte europea per i diritti dell’uomo lo Stato non ha fatto abbastanza per rendere giustizia a questa famiglia