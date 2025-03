Lanazione.it - Mini market, bar e una pizzeria. La ’’rigenerazione“ di Vagli di Sotto

Leggi su Lanazione.it

Nel comune di, piccolo gioiello della Garfagnana noto per le sue bellezze naturali e per quelle create ad arte per attrarre turisti e visitatori, che conta circa un migliaio di anime, i progetti di riqualificazione territoriale sembrano uscire senza soluzione di continuità da un cassetto magico. Senza abbandonare la "sensazionalità" di opere destinate a un pubblico desideroso di emozioni e avventura, vedi Volo dell’Angelo e Ponte sospeso sul Lago con la base in cristallo, l’amstrazione comunale guidata dal sindaco Mario Puglia si sta attualmente concentrando sulla creazione di servizi destinati a migliorare sempre più anche la vivibilità del territorio. A tal proposito, dopo la recente apertura del nuovo Bar del Doma, punto di aggregazione per gli abitanti e di accoglienza per i turisti, arriva unnella frazione diSopra, con tanto di grandi cesti per contenere la spesa e scaffali pieni di merce.