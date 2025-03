Ilrestodelcarlino.it - Minghetti occupato a Bologna, raccolta firme degli studenti: “Ritirate sospensioni e 6 in condotta”

, 28 marzo 2025 – Glidel liceosi ribellano alle sanzioni disciplinari per l’occupazione dell’Istituto di via Nazario Sauro. E dopo le denunce, lee i sei inproposti dal Collegio dei docenti, lanciano un appello alla città con una, spiegando i motivi della lotta: dal dissenso al riarmo europeo al Ddl sicurezza; dalla riforma della scuola Valditara al difficile momento per il popolo palestinese dopo la rottura della tregua operata da Israele. Il sostegno di Coalizione civica Un appello che trova subito il sostegno di Coalizione civica, l’ala sinistra della maggioranza che sostiene il sindaco Matteo Lepore, che in una nota non nasconde una certa “preoccupazione per il rischio concreto di bocciatura di 12e studentesse del liceoper i quali sono stati previsti il 6 ine una sospensione di tre giorni.