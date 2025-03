Game-experience.it - MindsEye, il nuovo gioco dell’ex boss di Rockstar North di GTA ha una data di uscita ufficiale

L’attesa è finita:, ilaction-thriller sviluppato da Build a Rocket Boy, ha finalmente unadi. Il, nato dalla mente di Leslie Benzies, storico ex presidente die figura chiave dietro il successo di Grand Theft Auto, arriverà il 10 giugno 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. L’annuncio è stato accompagnato da untrailer spettacolare, che mostra una città futuristica ricca di misteri e pericoli.Come abbiamo visto nel trailer pubblicato nel corso dell’ultimo State of Play,trasporta i giocatori in Redrock City, una metropoli dominata dalle multinazionali hi-tech e dalla pervasività della tecnologia. In questa società distopica, algoritmi onnipresenti monitorano la vita quotidiana, mentre robot intelligenti svolgono la maggior parte dei lavori manuali.