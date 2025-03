Ilnapolista.it - Milik si ferma ancora, può chiudere la stagione con zero presenze all’attivo (Gazzetta)

Il calvario di Arek. Un giocatore di tutto rispetto e con grandi doti tecniche martoriato dagli infortuni. Prima i legamenti crociati, poi la difficile ripresa e una muscolatura che non gli sta dietro. Tantissime le ricadute muscolari durante il recupero, ma pare che il polacco non si sia mai arreso e continui a tenere duro. Per adesso la Juventus non ha mai potuto utilizzarlo e in molti si chiedono se non sia stato un errore atavico di mercato il riporre troppa fiducia in una sua ripresa anche parziale. Ne parla Ladello Sport.rischia di non giocare nemmeno una partita in questa)Di seguito quanto scrive a riguardo l’edizione online di:“Altre brutte notizie arrivano poi dall’infermeria, con Arkadiuszche rischia seriamente disenza nemmeno una presenza ufficiale la2024-2025 (probabilmente la sua ultima con la Juventus).