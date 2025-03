Ilgiorno.it - Milano, gli studenti dell’istituto Freud danno i voti ai prof e fanno la classifica: “Ogni mese il più meritevole sarà promosso”

, 28 marzo 2025 – Dopo aver introdotto nell'anno in corso il voto e la pagella aiessori da parte degli– iniziativa che ha aperto un dibattito e avuto eco nei media – ora, nella stessa scuola, parte un nuovo progetto sperimentale per il prossimo anno scolastico: dare una "Nota di Merito" mensile agli insegnanti in base alle valutazioni fatte dagli allievi. È la nuova iniziativa dell'istituto superiore paritariodi, che ha 1300 adolescenti divisi tra liceo scientifico, delle Scienze umane, Tecnico/economico/turistico e Tecnico/tecnologico/informatico. In particolare, da settembre a maggio, i rappresentanti di classe potranno segnalare il docente che ritengono piùin base a quanto deciso dai loro compagni. Mano al registro La valutazione si basa fra l'altro, su varie competenze del docente: capacità di incoraggiare l'interesse nei confronti della materia, di coinvolgere durante le lezioni, di creare un clima sereno e costruttivo all'interno della classe, di essere disponibile a fornire chiarimenti, di essere capace di ascoltare e rispettare gli, di mostrare passione ed entusiasmo.