Milano è chiaro | eserciterà l’opzione di acquisto su Kyle Walker

2025-03-27 17:55:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Camminatore Sarà con la sicurezza totale AC Milan Player a tutti gli scopi della prossima stagione. Il club italiano è soddisfatto del livello che l’inglese ha mostrato e Dalla direttiva considerano la firma necessaria. Gli inglesi sono arrivati ??in prestito da Manchester City lo scorso mercato invernale e si è stabilito con la proprietà sul fianco destro.Secondo le informazioni del “Corriere Dello Sport”,ha già deciso di mantenere l’inglese oltre giugno.diè di circa 5 milionifigura economica da pagare per gli italiani., che compirà 35 anni, è un calciatore Molta esperienza, gerarchia e leadershipqualità valutate dai leader di.La squadra ha giocato tutti i giochi da quando è arrivato, tranne due per problemi fisici.