Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, Santanchè: la nuova pista da bob attirerà il turismo

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 28 mar. (askanews) -"Lada bob didiventerà un posto iconico, un altro punto importante d'attrazione del. È una promozione dell'Italia e die delle nostre Dolomiti nel mondo, perché di questane parlerà tutto il mondo. Insomma, sono molto orgogliosa".Lo ha detto la ministra del, Daniela, dopo aver visitato al'infrastruttura realizzata in vista delle Olimpiadi invernali del 2026."Lasciocon una grande emozione nel cuore, con un grande orgoglio di quello che è capace di fare l'Italia e gli italiani", ha aggiuntoringraziando operai, maestranze e imprese per "questo lavoro che è stato un miracolo, una corsa contro il tempo. Abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo italiani, e quando gli italiani si mettono in testa di riuscire a fare una cosa ne escono eccellenze che ci fanno essere orgogliosi della nostra appartenenza".