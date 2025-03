Serieanews.com - Milan, si lavora per il futuro: Paratici in arrivo, decisione presa su tre big

Ilgiàe programma per il: in casa rossonerasu tre big della rosa conincome nuovo ds, siper ilinsu tre big (Ansa Foto) – SerieAnewsProgrammare ere già per ilper non commettere gli errori del passato. Una massima che può essere utilizzata per descrivere il momento storico in via Aldo Rossi, sede di Casa. Cosa sta accadendo ai rossoneri? Il caos sembra regnare sovrano al momento.Furlani, il CEO del club, pare abbia ripreso più potere rispetto ad Ibrahimovic e sembrano poter arrivare da lui le decisioni di campo in vista della prossima stagione. Intanto la squadra zoppica vistosamente in campionato: è reduce da due vittorie consecutive, certo, ma il gioco espresso non è proprio quello dei giorni migliori.