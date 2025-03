Calciomercato.it - Milan, Leao verso la cessione: finanza il colpo da 65 milioni

Leggi su Calciomercato.it

Ilpensa già al futuro in maniera inevitabile ed in tal senso ladipuò essere decisiva. Può, infatti, finanziare il grandeda 65di euro.Sarà una estate di rifondazione per i rossoneri, che dovranno rialzare la testa dopo una annata, a prescindere da come si concluderà, assolutamente da dimenticare ed in cui sono poche le cose da salvare nel vero senso della parola. Sono state tante, troppe le delusioni, soprattutto per quanto riguarda il rendimento dei calciatori che hanno performato ben al di sotto di quelle che erano le aspettative. Tra le principali delusioni non si può non annoverare Rafa, che non è mai riuscito a trascinare i suoi compagni come fatto invece in passato.lailda 65(Calciomercato.