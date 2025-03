Internews24.com - Milan Inter, colpo di scena. Titolare dal primo minuto nel derby di Coppa Italia! Ecco di chi si tratta!

di Redazionedi. Inzaghi ha deciso di schierarlonel match valido per la semifinale didi chi siManca sempre meno a, ennesimodi questa stagione che vedrà ancora una volta le due squadreesi scontrarsi questa volta in occasione della partita di andata delle semifinali di. Inzaghi sta già mettendo a punto il migliore 11 da schierare in campo per fronteggiare gli avversari considerando anche l’assenza di Lautaro Martinez.Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, pare che nelle idee del tecnico ci sia la volontà di far partire dalMarko Arnautovic. Per il reparto offensivo c’è un altro nome che al momento però sembra essere indietro nelle gerarchie anche a causa di una pubalgia, sidi Mehdi Taremi.