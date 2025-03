Sport.quotidiano.net - Milan, Ibrahimovic torna a Milanello dopo tre settimane

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 28 marzo 2025 – Zlatanto. Era atteso ieri, si è rivisto invece oggi aellocirca tredi assenza. Ufficialmente (anche) per un'indisposizione, una brutta influenza. Di fatto, però, lo svedese era sparito dai radar, anche sui social, in un momento nel quale gli equilibri della società stanno cambiando.Il club di via Aldo Rossi, infatti, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Ibra era volato a Londra per incontrare, insieme al proprietario Gerry Cardinale, alcuni candidati: Igli Tare, Fabio Paratici e Andrea Berta (ormai, però, all'Arsenal). Poi il viaggio dell'amministratore delegato Giorgio Furlani a New York e il colloquio con Cardinale. Poi i contatti di Furlani con i ds in lista: ancora Paratici, ancora Tare e Tony D'Amico dell'Atalanta.