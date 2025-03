Calciomercato.it - Milan, esplode il caso Maignan: accordo non firmato

Resta in bilico il futuro in rossonero del portiere francese: senza Champions e rinnovo, l’ex Lille può cambiare maglia in estateTutto da decifrare il futuro dei big del. In attesa del nuovo Ds, la mancata partecipazione alla prossima Champions League rischia di cambiare i piani del ‘Diavolo’.Mike(LaPresse) – Calciomercato.itIn bilico ci sono le stelle rossonere: Leao, Theo Hernandez e. L’asso portoghese potrebbe essere tentato da una nuova avventura nelin cui arrivasse la chiamata da una big dall’estero, dando l’addio alsenza la vetrina Champions. Il legame con il club rossonero resta forte, ma un’offerta pesante in queltenterebbe sia il giocatore che il ‘Diavolo’. Oltre a Leao, occhio però soprattutto alla situazione di Theo Hernandez ese non dovessero rinnovare i rispettivi contratti in scadenza tra poco più di un anno con il