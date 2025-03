Thesocialpost.it - Migranti, via libera al decreto legge per il trasferimento in Albania

ScreenshotViadel Consiglio dei ministri alche contiene “disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare”. Il provvedimento prevede la possibilità di trasferire anche nelle strutture costruite in, con convalida del magistrato, iirregolari che sono nei Cpr in Italia.Tajani: “In Cdm ok anche alla relazione coi Paesi sicuri” Il Consiglio dei ministri ha approvato inoltre la relazione sui Paesi di origine sicuri. “Rispetto all’aggiornamento nel 2024 non ci sono cambiamenti o variazioni”, ha sottolineato il ministro Antonio Tajani. I Paesi dell’elenco sono:. Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.