Secoloditalia.it - Migranti in Albania, avanti tutta: il governo “vara” un super “Cpr” (a costo zero) e blocca toghe rosse e sinistra

SuiinilMeloni non arretra, dopo le sentenze “-trasferimenti” dei giudici, anzi: con un decreto approvato in Consiglio dei ministri si mette mano alle norme, elaborando un’evoluzione immune – almeno si spera – ai rilievi della magistratura, un “ritocco” alle finalità degli hot spot albanese che blinda quel “modello” chel’Europa studia con attenzione. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine del Cdm, ha parlato di “operazione senza costi ulteriori”, replicando così all’opposizione che aveva sollevato il tema degli sprechi, entrando poi nel merito del decreto “che interviene sulla legge di ratifica del protocollo, non sul contenuto del protocollo, rendendo possibile utilizzare la struttura già esistente anche per persone trasferite dall’Italia e non solo per quelle trasferite all’esito di procedure di soccorso in mare”.