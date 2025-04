Agi.it - Migranti, ecco quali sono i Paesi 'sicuri' per il governo

AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato la Relazione annuale suidi origine, come previsto dall'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008. La proposta è arrivata dai ministri Antonio Tajani (Esteri) e Matteo Piantedosi (Interno). Il documento, predisposto dal Ministero degli Esteri, include le schede Paese aggiornate, redatte secondo i criteri UE (Direttiva 2013/32/UE) e basate su fonti autorevoli come la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, l'Agenzia UE per l'asilo (EUAA), l'Unhcr, il Consiglio d'Europa e altri Stati membri della Ue. IAfrica: Algeria, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Ghana, Marocco, Senegal, Tunisia Asia: Bangladesh, Sri Lanka Europa: Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia America Latina: Perù