Migranti e cittadinanza | il governo Meloni stringe le maglie cosa cambia con i nuovi decreti

Trasferimento deiirregolari nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) verso la struttura di Gjader in Albania e una stretta sulla concessione dellaitaliana. Questa la strategia del, che ha dato il via libera aprovvedimenti in Consiglio dei ministri. Per garantire l’attuazione dell’accordo con il premier albanese Edi Rama, è stato approvato un decreto-legge snello per riattivare i centri.“Il protocollo resta invariato”Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che il protocollo non subirà modifiche e che le nuove misure non comporteranno costi aggiuntivi. Il decreto si limita a intervenire sulla legge di ratifica approvata dal Parlamento, consentendo così l’immediata riapertura della struttura di Gjader. “Il centro manterrà le sue funzioni e potrà accogliere itrasferiti dall’Italia, senza snaturarne l’uso originario” ha dichiarato Piantedosi in conferenza stampa.