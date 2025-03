Ilfattoquotidiano.it - Microplastiche, il progetto per pulire l’Italia: “Corsa contro il tempo. Anche politica faccia la sua parte”

“The Custodians Plastic Race è una garailper, la culla dell’arte e della cultura. E per far vedere al mondo che se tutti lavoriamo insieme siamo in grado di riproporre questo in ogni nazione del mondo.perché questo pianeta è l’unica casa che abbiamo”. A rivendicarlo Roberto Guerini, fondatore e presidente di BioDesign Foundation, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati sull’impatto dellesulla salute umana. Un’iniziativa con la quale è statopresentato “The Custodians Earth Solution Symposium”, evento che si terrà il prossimo 3 aprile, al Salone delle Colonne, nel quartiere EUR di Roma: riunirà esperti, ricercatori, istituzioni e innovatori con l’obiettivo di esplorare soluzioni concrete per ridurre l’impatto delle plastiche sul nostro pianeta, sulla biodiversità e sulla salute umana.