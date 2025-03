Bergamonews.it - Michela Moioli nella storia! È oro ai Mondiali snowboard cross

Sankt Moritz.. La campionessa bergamasca ha vinto venerdì 28 marzo l’oro ai Campionatinello.Sulle nevi di Sankt Moritz la 29enne ha battuto la britannica Charlotte Bankes, svoltando una stagione sino ad ora non semplice. “Non ho parole – commenta a caldo-. Eravamo veloci, ci siamo allenati moltissimo. Ma dopo la botta nel training non pensavo di diventare campionessa del mondo. È davvero incredibile, voglio solo ringraziare tutti. Non riesco a credere di essere riuscita a diventare campionessa del mondo”.Dopo aver conquistato tre Coppe del Mondo e il titolo olimpico nel 2018, la fuoriclasse di Alzano Lombardo sulla pista elvetica è entrata nel mito dello sport centrando l’unico titolo che ancora le mancava. Nel giorno più importante, di una stagione complicata ha saputo trovare grinta, determinazione, tecnica e coraggio per mettersi davanti a tutte.