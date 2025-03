Lapresse.it - Michela Moioli campionessa del mondo di snowboard

Leggi su Lapresse.it

trionfa ai Mondiali di St. Moritz nelloCross ed entra definitivamente nel mito dello sport: dopo aver conquistato tre Coppe deled il titolo olimpico del 2018, la bergamasca ha centrato in Engadina l’unico titolo che ancora mancava nella sua enorme carriera.E l’ha fatto nel culmine di una stagione che stava assumendo contorni complicati: nel giorno più importante dell’inverno peròha saputo trovare grinta, determinazione, tecnica e coraggio per mettersi davanti a tutte e precedere di un soffio la britannica Charlotte Bankes nella sfida per l’oro, con la francese Julia Pereira De Sousa costretta ad accontentarsi del bronzo.non ha sbagliato nulla, a St. Moritz. Sin dal turno di qualificazione di ieri, chiuso con il secondo tempo assoluto.SUL TETTO DELOOO! ???si prende l’unico titolo che le mancava in carriera: l’oro mondiale! ???#pic.