Miami Open 2025 oggi Djokovic-Dimitrov | orario e dove vederlo in tv

Alva in scena, venerdì 28 marzo, la sfida. Il tennista serbo, 37 anni, andrà a caccia della finale del torneo in Florida, non prima delle 15 ore locali, quando saranno le 20 in Italia.in tvNovak, reduce dalla vittoria contro l’americano Korda, affronta Grigorall’Hard Rock Stadium non prima delle 20 ora italiana. Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go. Sempresi gioca, ma non prima della mezzanotte italiana, anche l’altra semifinale tra Jakub Mensik e Taylor Fritz. Il ceco ha superato ai quarti il francese Fils, mentre l’americano numero 4 del mondo aveva battuto il nostro Matteo Berrettini., il programma diIl programma deldi, venerdì 28 marzo, si apre alle 13 ora locale, le 18 in Italia con la semifinale del doppio femminile: la coppia testa di serie numero 1 formata da Katerina Siniakova e Taylor Townsend affrontano il duo ispanico-nipponico costituito da Cristina Bucsa e Miyu Kato.