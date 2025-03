Miami Open 2025, Berrettini lotta ma cede ai quarti contro Fritz

Leggi su Ilfaroonline.it

Matteo, maaidi finale delTaylor(numero 4 del ranking Atp) dopo una battaglia di 2 ore e 44 minuti.L’azzurro, tornato a giocare un quarto di finale di un Masters 1000 dopo quattro anni (ultima volta a Madrid, nel 2021) si arrende ai colpi dell’americano, che vince al terzo set (7-5 6-7 7-5 il punteggio). Nel secondo set,(al quinto ko consecutivo) era riuscito ad annullare addirittura sei match point.(Fonte Adnkronos)Foto ATP Tour web siteilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.