Lapresse.it - Miami Open 2025, Berrettini eliminato da Fritz ai quarti

Matteoesce sconfitto aidi finale del. Il 27enne romano è statodallo statunitense Taylorcon il punteggio di 7-5 6-7 7-5 in due ore e 44 minuti. Taylor thrills in three in today’s #BrilliantMatchoftheDay pres. by @PNCBank ?@atptour @tennistv @Taylor97 pic.twitter.com/wJ44AstYwJ—(@) March 28,Oltre afuori anche PaoliniDopo l’eliminazione dell’azzurro, n°30 del ranking Atp, non ci sono altri tennisti italiani che concorrono per il Masters 1000 della Florida. Anche Jasmine Paolini è uscita dal tabellone. La 29enne toscana è stata battuta in semifinale dalla bielorussa, n°1 del mondo, Aryna Sabalenka con un doppio 6-2. Adesso la campionessa di Minsk se la vedrà con l’americana, n°4 Wta, Jessica Pegula.